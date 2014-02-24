В Москве избили чиновника Госдумы

На северо-востоке Москвы неизвестные напали на ведущего консультанта Думы по госзакупкам Юрия Назарьева. Пострадавший чиновник был экстренно госпитализирован. Злоумышленники подкараулили Юрия Назарьева у подъезда его дома на Малахитовой улице. В результате избиения 60-летний чиновник получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы лицевой кости и множественные гематомы, передает Life.ru. Назарьев был срочно доставлен в Центральную клиническую больницу Управления делами президента. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, сотрудники полиции пока не могут опросить его и узнать подробности. Последние годы Назарьев отвечал за госзакупки. Следователям предстоит выяснить, связано ли нападение с его профессиональной деятельностью. В Госдуме отказались от комментариев.Ранее сообщалось о зверском убийстве владельца частной клиники в Москве. Два злоумышленника подкараулили Андрея Истомина у подъезда его дома и жестоко избили. Потерпевший скончался в машине скорой помощи. Полиция не исключила, что к преступлению причастна бывшая сожительница 58-летнего бизнесмена.
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Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»