В Москве избили чиновника Госдумы

7 февраля 2017, вторник, 12:30 – ИА СОЧИ-24



В Москве избили чиновника Госдумы

На северо-востоке Москвы неизвестные напали на ведущего консультанта Думы по госзакупкам Юрия Назарьева. Пострадавший чиновник был экстренно госпитализирован.Злоумышленники подкараулили Юрия Назарьева у подъезда его дома на Малахитовой улице. В результате избиения 60-летний чиновник получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы лицевой кости и множественные гематомы, передает Life.ru. Назарьев был срочно доставлен в Центральную клиническую больницу Управления делами президента. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, сотрудники полиции пока не могут опросить его и узнать подробности. Последние годы Назарьев отвечал за госзакупки. Следователям предстоит выяснить, связано ли нападение с его профессиональной деятельностью. В Госдуме отказались от комментариев.Ранее сообщалось о зверском убийстве владельца частной клиники в Москве. Два злоумышленника подкараулили Андрея Истомина у подъезда его дома и жестоко избили. Потерпевший скончался в машине скорой помощи. Полиция не исключила, что к преступлению причастна бывшая сожительница 58-летнего бизнесмена.

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