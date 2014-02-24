В Москве курсант упал с 25-го этажа во время вечеринки
10 января 2017, вторник, 10:13 – ИА СОЧИ-24
В Москве курсант упал с 25-го этажа во время вечеринки
После падения с балкона на 25-м этаже одного из домов по Снежной улице на северо-востоке Москвы скончался 19-летний курсант Михайловской военной артиллерийской академии Александр Королев, передает Life.ru. Журналистам удалось выяснить некоторые подробности.Молодой человек решил устроить в своей квартире новогоднюю вечеринку, на которую пригласил 16-летнюю подругу и двух друзей 17 и 19 лет. Подвыпившая компания вышла на балкон. Позже трое из них вернулись в квартиру. Королев проследовать за ними не смог, поскольку дверь на балкон захлопнулась. Юноша пытался открыть ее, потерял равновесие и сорвался вниз. Смерть наступила мгновенно. Тело обнаружил консьерж, который вызвал полицию.Родные и друзья курсанта подтвердили, что произошел несчастный случай. Начата доследственная проверка.
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Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»