В Москве мошенники рассылали "Почтой России" кирпичи вместо гаджетов

20 февраля 2017, понедельник, 14:45 – ИА СОЧИ-24



В Москве мошенники рассылали "Почтой России" кирпичи вместо гаджетов

Ловкие жулики то и дело норовят обмануть доверчивых пользователей Сети. Сотрудники "Почты России" совместно с полицейскими разоблачили мошенников, которые отправляли покупателям кирпичи вместо заказанных в интернет-магазине смартфонов.Группировка "интернет-продавцов" обманула тысячи россиян. Злоумышленники действовали всегда по одной и той же схеме. Они открывали компьютерные онлайн-магазины, где предлагали покупателям мобильные телефоны и оргтехнику по бросовым ценам. Примечательно, что все эти интернет-магазины были "однодневками" и функционировали не более месяца.Клиенты, которые переводили на счета мошенников деньги, вместо мобильной и компьютерной техники получали в посылках кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы – в зависимости от веса заказанного товара. При этом обвинения за подмену товара нередко предъявлялись сотрудникам почтовых отделений, пишет "Российская газета". Примечательно, что злоумышленники отправляли посылки в столичных отделениях почтовой связи в закрытом виде без описи товарных вложений. Там же они получали деньги за почтовые отправления. Одна из подозреваемых была задержана непосредственно в отделении "Почты России" сразу после получения наложенного платежа за очередную посылку с кирпичами.Только в январе 2017 года мошенники получили от граждан свыше шести миллионов рублей, сообщили в "Почте России". В настоящее время в совершении мошеннических действий подозреваются не менее пяти человек. В отношении них возбуждено уголовное дело.Сообщалось, что с распространением интернет-торговли участились случаи мошенничества в Сети. Как писали Dni.Ru, в России стремительно набирает обороты новая схема обмана. Ее суть в том, что пользователь Сети получает сообщение в WhatsApp, в котором говорится, что с помощью его карты совершена покупка в интернет-магазине.Чтобы отменить ее, жертве предлагают связаться со специалистами службы безопасности банка, позвонив по номеру, указанному в сообщении. В ходе разговора мошенники уточняют данные пользователя якобы для отмены оплаты, а потом благополучно снимают деньги с его карты.

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