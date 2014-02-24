В Москве мошенники рассылали "Почтой России" кирпичи вместо гаджетов
20 февраля 2017, понедельник, 14:45 – ИА СОЧИ-24
В Москве мошенники рассылали "Почтой России" кирпичи вместо гаджетов
Ловкие жулики то и дело норовят обмануть доверчивых пользователей Сети. Сотрудники "Почты России" совместно с полицейскими разоблачили мошенников, которые отправляли покупателям кирпичи вместо заказанных в интернет-магазине смартфонов. Группировка "интернет-продавцов" обманула тысячи россиян. Злоумышленники действовали всегда по одной и той же схеме. Они открывали компьютерные онлайн-магазины, где предлагали покупателям мобильные телефоны и оргтехнику по бросовым ценам. Примечательно, что все эти интернет-магазины были "однодневками" и функционировали не более месяца.Клиенты, которые переводили на счета мошенников деньги, вместо мобильной и компьютерной техники получали в посылках кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы – в зависимости от веса заказанного товара. При этом обвинения за подмену товара нередко предъявлялись сотрудникам почтовых отделений, пишет "Российская газета". Примечательно, что злоумышленники отправляли посылки в столичных отделениях почтовой связи в закрытом виде без описи товарных вложений. Там же они получали деньги за почтовые отправления. Одна из подозреваемых была задержана непосредственно в отделении "Почты России" сразу после получения наложенного платежа за очередную посылку с кирпичами. Только в январе 2017 года мошенники получили от граждан свыше шести миллионов рублей, сообщили в "Почте России". В настоящее время в совершении мошеннических действий подозреваются не менее пяти человек. В отношении них возбуждено уголовное дело.Сообщалось, что с распространением интернет-торговли участились случаи мошенничества в Сети. Как писали Dni.Ru, в России стремительно набирает обороты новая схема обмана. Ее суть в том, что пользователь Сети получает сообщение в WhatsApp, в котором говорится, что с помощью его карты совершена покупка в интернет-магазине.Чтобы отменить ее, жертве предлагают связаться со специалистами службы безопасности банка, позвонив по номеру, указанному в сообщении. В ходе разговора мошенники уточняют данные пользователя якобы для отмены оплаты, а потом благополучно снимают деньги с его карты.
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Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов...»
Дипломатические источники назвали предварительную причину смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Предположительно, политика забрали в больницу прямо из кабинета в здании дипмиссии...»
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Годовщина события, ставшего переломным моментом Великой Отечественной войны, будет отмечаться в следующем году со всем размахом. Dni.Ru вспоминают, как сражение спутало все карты Адольфу Гитлеру...»