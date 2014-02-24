В Москве неизвестные на иномарке похитили мужчину

Правоохранительные органы столицы ищут трех злоумышленников, которые насильно затолкали в автомобиль мужчину и увезли в неизвестном направлении. Нападение произошло на шоссе Энтузиастов."В двух округах города объявлен план "Перехват", – сообщил источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. В розыск была объявлена иномарка темного цвета.
Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»
Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»