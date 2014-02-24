В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

7 января 2017, суббота, 18:15 – ИА СОЧИ-24



В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

Согласно данным Гидрометцентра в Москве в связи с аномальными морозами объявлен оранжевый, предпоследний, уровень угрозы.На выходных мороз в столице сохранится, пойдет снег, возможно образование голеледицы.Синоптики объявили в Москве оранжевый уровень угрозы. Согласно данным портала Гидрометцентра России, это третий, предпоследний, уровень опасности. "Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в предупреждении специалистов. При этом основная угроза, согласно данным метеорологов, исходит из крайне низких температур.Несмотря на то, что синоптики предсказывали приход потепления в столичный регион, происходить это будет не быстро. Так, в ночь на 8 января температура воздуха по-прежнему будет составлять 27-29 градусов мороза. Днем воздух прогреется лишь до минут 23-25 градусов. Ожидается небольшой снег, на дорогах может образоваться гололедица.Уже в первый рабочий день в году – 9 января – тучи слегка разойдутся и появится солнце. Осадкой не ожидается, гололедица по прежнему будет осложнять движение автомобилей. Днем воздух потеплеет до 17-19 градусов мороза.Ранее о погоде на ближайшее будущее рассказывал специалист центра погоды "Фобос". "Ясная морозная погода пока сохранится в Подмосковье и в северных областях региона. На юге – морозы "отпустят", пройдут небольшие снегопады", – отметил метеоролог. Он подчеркнул, что несмотря на начавшееся потепление, температура воздуха по-прежнему будет находится на отметке на 12-20 градусов ниже климатической нормы для первой декады января.Также на фоне рекордных морозов в Дмитровском районе Московской области было зафиксировано редкое и красивое оптическое явление – гало или "зимняя радуга". Лучи восходящего солнца, преломляясь в ледяных кристаллах перистых облаков, создают светящееся обрамление для солнца. Очевидцы сняли это на видео. В момент съемки температура воздуха составляла минус 33 градуса. Отметим, ранее синоптики рассказывали, что нынешняя рождественская ночь стала самой холодной за весь XXI век. Рекордное падение температуры воздуха под Рождество было зафиксировано в столице в 1891 году – тогда температура воздуха в городе опустилась до 34,8 градуса мороза.

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