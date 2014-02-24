В Москве объявлено экстренное предупреждение
5 января 2017, четверг, 16:01 – ИА СОЧИ-24
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение. В ведомстве сообщили об аномальном похолодании в столице.Мороз придет в Москву 6 января. В ведомстве отметили, что среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов, достигая в ночные часы отметки в -27 градусов. Предупреждение будет действовать вплоть до 10 января.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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