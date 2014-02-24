ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

В Москве отменили 26 рейсов

27 декабря 2016, вторник, 09:31 – ИА СОЧИ-24

В Москве отменили 26 рейсов
В Москве отменили 26 рейсов

Согласно данным портала "Яндекс.Расписание", на 09:11 мск в столичном аэропорту Шереметьево были задержаны шесть рейсов, еще 25 – отменены. Из Домодедово был задержан вылет 11 рейсов, один – отменен. Специалисты связывают изменение расписания с погодными условиями.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 12:15
В Дагестане обстреляли полицейских

Камеры наружного наблюдения засняли атаку бандитов на КПП на въезде в город Кизилюрт в Дагестане..»

сегодня, 12:14
Ранивший полицейских москвич оказался сыном чиновника

Выяснились новые подробности о личности мужчины, открывшего огонь по полицейским на западе Москвы. По всей видимости, на преступление стрелка мог толкнуть долг в размере пяти миллионов рублей...»

сегодня, 11:45
Журналистка попала в московскую больницу с отравлением таблетками

Молодая известная поэтесса, музыкант и журналистка Юлия Мамочева была доставлена в больницу с отравлением..»

сегодня, 11:43
Эксперт разнес "странные" показания по крушению Ту-154

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов раскритиковал показания очевидца трагедии Ту-154 над Черным морем. По его словам, свидетель вряд ли мог разглядеть конфигурацию лайнера...»

сегодня, 11:29
В Подмосковье мужчина угрожал взорвать банк

В отделение банка ВТБ в подмосковном Орехово-Зуеве вошел мужчина, который пригрозил устроить взрыв, передает Life.ru..»

сегодня, 11:15
За Божену Рынскую взялась прокуратура

Генеральная прокуратура России проверит высказывания журналистки Божены Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и даст им правовую оценку. Ранее с соответствующей просьбой в ведомство обратился член Общественной палаты, адвокат Артем Кирьянов...»

сегодня, 10:45
Московский стрелок перед смертью пленил пенсионерку

Мужчина, открывший огонь по полицейским на западе Москвы, покончил с собой. Перед смертью злоумышленник взял в заложники пожилую женщину...»

сегодня, 10:44
Ту-154 запретили летать после трагедии

Силовые ведомства России приостановили полеты Ту-154. Меры будут действовать до выяснения обстоятельств трагедии над Черным морем...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 12:15
В Дагестане обстреляли полицейских

Камеры наружного наблюдения засняли атаку бандитов на КПП на въезде в город Кизилюрт в Дагестане..»

сегодня, 12:14
Ранивший полицейских москвич оказался сыном чиновника

Выяснились новые подробности о личности мужчины, открывшего огонь по полицейским на западе Москвы. По всей видимости, на преступление стрелка мог толкнуть долг в размере пяти миллионов рублей...»

сегодня, 11:45
Журналистка попала в московскую больницу с отравлением таблетками

Молодая известная поэтесса, музыкант и журналистка Юлия Мамочева была доставлена в больницу с отравлением..»

сегодня, 11:43
Эксперт разнес "странные" показания по крушению Ту-154

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов раскритиковал показания очевидца трагедии Ту-154 над Черным морем. По его словам, свидетель вряд ли мог разглядеть конфигурацию лайнера...»

сегодня, 11:29
В Подмосковье мужчина угрожал взорвать банк

В отделение банка ВТБ в подмосковном Орехово-Зуеве вошел мужчина, который пригрозил устроить взрыв, передает Life.ru..»

сегодня, 11:15
За Божену Рынскую взялась прокуратура

Генеральная прокуратура России проверит высказывания журналистки Божены Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и даст им правовую оценку. Ранее с соответствующей просьбой в ведомство обратился член Общественной палаты, адвокат Артем Кирьянов...»

сегодня, 10:45
Московский стрелок перед смертью пленил пенсионерку

Мужчина, открывший огонь по полицейским на западе Москвы, покончил с собой. Перед смертью злоумышленник взял в заложники пожилую женщину...»

сегодня, 10:44
Ту-154 запретили летать после трагедии

Силовые ведомства России приостановили полеты Ту-154. Меры будут действовать до выяснения обстоятельств трагедии над Черным морем...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.