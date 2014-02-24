

В Москве перебегавшую пути иностранку насмерть сбил поезд сегодня, 10:29 В районе станции "Нижние Котлы" Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) поезд насмерть сбил женщину..»

Самое интересное о съезде "Единой России" вчера, 18:44 Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru...»

Маткапиталом предложили оплачивать ипотеку вчера, 18:30 Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов...»

Упавшим на рельсы в метро пассажиром оказался боец Росгвардии вчера, 18:01 К сбою в расписании движения поездов по Кольцевой линии Московского метрополитена привело падение пассажира на рельсы на станции "Проспект мира"..»