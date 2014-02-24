В Москве перебегавшую пути иностранку насмерть сбил поезд
22 января 2017, воскресенье, 10:29 – ИА СОЧИ-24
В Москве перебегавшую пути иностранку насмерть сбил поезд
В районе станции "Нижние Котлы" Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) поезд насмерть сбил женщину. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета,46-летняя иностранка вместе с несовершеннолетней дочерью перебегала пути в неположенном месте. Машинист поезда сообщением Саратов-Москва всячески пытался избежать наезда, применив резкое торможение и подавая звуковые сигналы. В результате ЧП женщина погибла на месте, девочка-подросток не пострадала. По данному факту проводится проверка.
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Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов...»