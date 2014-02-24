В Москве подростку в драке вспороли живот

В Москве на улице Грекова произошла драка с участием подростка. В ходе конфликта несовершеннолетний получил ножевое ранение живота. Кроме того, у него зафиксированы колото-резаные раны в области паха и грудной клетки.Подросток госпитализирован, нападавший 19-летний местный житель задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает Life.ru.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту создать аналог программы "Голос" для молодых бизнесменов. По его мнению, передача поможет в продвижении предпринимательских ценностей. Он планирует обратиться с соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину...»
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Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование гражданами наличных денежных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики...»
Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту создать аналог программы "Голос" для молодых бизнесменов. По его мнению, передача поможет в продвижении предпринимательских ценностей. Он планирует обратиться с соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину...»
Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона...»
Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование гражданами наличных денежных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики...»