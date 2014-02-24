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В Москве похищенных "целителями" наркоманов спасли из плена

11 января 2017, среда, 16:14 – ИА СОЧИ-24

В Москве похищенных "целителями" наркоманов спасли из плена
В Москве похищенных "целителями" наркоманов спасли из плена
На юге столицы оперативники ФСБ при поддержке СОБРа и ОМОНа штурмом взяли квартиру на Кировоградской улице. Там насильно удерживали группу наркоманов, называя квартиру реабилитационным центром.
Чтобы попасть в квартиру, спецназу пришлось выбить
дверь. В так называемом частном реабилитационном центре "Возрождение"
силовики нашли шестерых изможденных пленников в возрасте от 22 лет до 41 года.
По словам заложников, в центр их сдали родители, чтобы избавить
от наркотической зависимости. Пленниками мужчины оказались в период с 23 декабря 2016 года по 8
января 2017-го. По словам одного из заложников, 39-летнего безработного, его пригласили
в квартиру на Кировоградской улице под предлогом трудоустройства, сообщает
Life.ru.
Когда
мужчина явился по указанному адресу, злоумышленники забрали у него документы и
избили, оставив в квартире. Пациентов "целители" приковывали наручниками и заставляли
читать религиозные тексты. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы
не обращение соседей в полицию.
Поводом
для визита правоохранителей стало заявление соседки нехорошей квартиры, живущей
этажом ниже. Женщина нашла за окном спущенную ей на нитке записку, в которой
пленники просили вызвать полицию и освободить их. На бумажке было написано:
"Помогите, пожалуйста".
"Это
было где-то в час ночи. Там были ребята, но они не открывали дверь. То ли они
связанные были, то ли ключей не было – непонятно. В общем, держали взаперти
тех, кто там находился", – рассказал очевидец штурма Геннадий.
В
результате спецоперации были задержаны преступные "целители", учредители
центра для помощи алко– и наркозависимым "Возрождение" Александр
Земляной и Юрий Будюков. В отношении них уже
возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное
лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по
предварительному сговору".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:14
В Москве похищенных "целителями" наркоманов спасли из плена

На юге столицы оперативники ФСБ при поддержке СОБРа и ОМОНа штурмом взяли квартиру на Кировоградской улице. Там насильно удерживали группу наркоманов, называя квартиру реабилитационным центром...»
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