В Москве похитили пятилетнего ребенка

Неподалеку от ледового дворца "Серебряные акулы" на улице Генерала Глаголева на западе Москвы был похищен ребенок, передает Life.ru. По словам няни, они шли с воспитанником с тренировки, когда дорогу преградил неизвестный мужчина. Незнакомец отвлек внимание женщины, а затем она обнаружила, что пятилетний Костя А. исчез.Александр И. считает, что к похищению его сына причастны бывшая жена и частный детектив. После развода родителей мальчик живет с отцом, а сейчас решается вопрос опеки. Полиция ведет проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»
Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»