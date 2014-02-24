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В Москве похолодает до –25
22 января 2017, воскресенье, 15:44 – ИА СОЧИ-24
Крещенские морозы придут в столицу с недельным опозданием.
Как рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, значительное
похолодание начнется с 26 января. "В ночь на четверг в Москве ожидается
-20 градусов и ниже", – сообщил главный метеоролог страны.
Первая половина недели будет теплой, но хмурой и ветреной. Небо
затянет облаками уже в воскресенье вечером, ближе к ночи возможен небольшой
снег. В понедельник и вторник температура в столичном регионе будет близка к
нулю. Ожидаются осадки и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Морозы начнут проникать в мегаполис со среды. Давление
начнет расти, а температура – падать. Столбики термометров резко поползут вниз,
и за несколько часов опустятся на 10 градусов. При этом облачность рассеется,
ночное небо будет усеяно звездами, а днем москвичей порадует солнце, передает "Интерфакс".
Однако метеорологи обещают, что похолодание не будет долгим.
Уже к следующим выходным ожидается постепенное падение давления и медленный
рост температуры. Так, к обеду пятницы в Москве потеплеет до -7 днем.
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