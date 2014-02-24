В Москве похолодает до –25

22 января 2017, воскресенье, 15:44 – ИА СОЧИ-24



В Москве похолодает до –25

Москву и область на предстоящей неделе ожидает резкое похолодание. В четверг столбики подмосковных термометров опустятся до –25 градусов.Крещенские морозы придут в столицу с недельным опозданием.Как рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, значительноепохолодание начнется с 26 января. "В ночь на четверг в Москве ожидается-20 градусов и ниже", – сообщил главный метеоролог страны.Первая половина недели будет теплой, но хмурой и ветреной. Небозатянет облаками уже в воскресенье вечером, ближе к ночи возможен небольшойснег. В понедельник и вторник температура в столичном регионе будет близка кнулю. Ожидаются осадки и ветер с порывами до 17 метров в секунду.Морозы начнут проникать в мегаполис со среды. Давлениеначнет расти, а температура – падать. Столбики термометров резко поползут вниз,и за несколько часов опустятся на 10 градусов. При этом облачность рассеется,ночное небо будет усеяно звездами, а днем москвичей порадует солнце, передает "Интерфакс".Однако метеорологи обещают, что похолодание не будет долгим.Уже к следующим выходным ожидается постепенное падение давления и медленныйрост температуры. Так, к обеду пятницы в Москве потеплеет до -7 днем.

СОЧИ 24