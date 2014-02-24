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В Москве потребовали наказать сторонников Навального

26 марта 2017, воскресенье, 12:45 – СОЧИ-24

В Москве потребовали наказать сторонников Навального
В Москве потребовали наказать сторонников Навального
У здания Генпрокуратуры в Москве прошел пикет, участники которого потребовали наказать сторонников Алексея Навального, поглумившихся над изображением монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде. В акции приняли участие около 40 человек.


Гражданские активисты держали в руках плакаты с
надписями "Найти и наказать организаторов акции по осквернению монумента
“Родина-мать зовет”!" и "Требуем защитить память о подвиге нашего народа". На
одном из плакатов также был распечатан скрин скандального поста, который
опубликовали сторонники главы ФБК в одной из своих групп в социальной сети
"ВКонтакте".

Два дня назад, 24 марта волгоградской полиции пришлось спасать оппозиционера
Алексея Навального от разгневанных жителей Волгограда по той же причине. Все
случилось на улице Мира, где претендующий на участие в выборах президента
России оппозиционер открывал собственный избирательный штаб. У порога здания
собралась группа молодых людей, которые требовали от Навального ответа за то,
что его сторонники ранее разместили в соцсетях коллаж разукрашенного в зеленый
цвет священного памятника. 23
марта  жители Волгограда обратились в
прокуратуру с просьбой принять меры к команде Алексея Навального за акт
вандализма в отношении скульптуры "Родина-мать зовет!". Волгоградцы
посчитали это действие вопиющим оскорблением монумента, возведенного как дань
памяти погибшим воинам, подарившим нам жизнь. С обращением выступил председатель местного отделения Поискового движения
России Андрей Орешкин. Он призвал органы защитить историческую память и дать
правовую оценку инциденту, приняв все необходимые меры для наказания
исполнителей и организаторов преступления.

22 марта администрация паблика "Команда Навального |
Волгоград" разместила в Сети циничное изображение "Родины-матери". На фотографии лицо и рука
скульптуры были окрашены в зеленый цвет.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:15
В подъезде на севере Москвы подожгли человека

В Москве в ночь на 26 марта в подъезде жилого дома на Вятской улице подожгли человека..»

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В Министерстве иностранных дел России отказались отчитываться перед НАТО за размещение комплексов "Искандер" в Калининграде. Москва обсудить проблемные вопросы взаимоотношений с Североатлантическим альянсом на саммите в Брюсселе...»

сегодня, 13:59
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Участникам несанкционированной оппозиционной акции в Москве грозят штрафы до 20 тысяч рублей и аресты до 15 суток, а если они совершат хулиганские действия – попадут под вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщили известные российские адвокаты и высокопоставленный источник в полиции...»

сегодня, 13:43
Немецкие политики прибыли в Крым

Делегация немецких политиков и бизнесменов прибыла в Крым, чтобы лично составить мнение о том, что там происходит. Как сообщил глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель, в состав делегации вошли десять человек...»

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сегодня, 12:45
В Москве потребовали наказать сторонников Навального

У здания Генпрокуратуры в Москве прошел пикет, участники которого потребовали наказать сторонников Алексея Навального, поглумившихся над изображением монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде. В акции приняли участие около 40 человек...»
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