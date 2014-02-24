В Москве прохожий обстрелял подростков из-за громкой музыки
31 января 2017, вторник, 16:15 – ИА СОЧИ-24
В Москве прохожий обстрелял подростков из-за громкой музыки
На северо-востоке Москвы 30 января прохожий обстрелял подростков. Молодые люди находились в салоне автомобиля Lada Priora. Они разозлили местного жителя тем, что слишком громко включили музыку."Он сперва сделал замечание, а потом обстрелял их из травматического пистолета", – сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сами подростки заявили, что сделали потише после обращения местного жителя, а тот потребовал, чтобы они покинули район. В результате происшествия два молодых человека получили огнестрельные травмы ног и были госпитализированы, передает Life.ru.
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