В Москве простились с жертвами катастрофы Ту-154

16 января 2017, понедельник, 16:16 – ИА СОЧИ-24



В Москве простились с жертвами катастрофы Ту-154

В российской столице состоялись церемонии прощания с погибшими в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем 25 декабря прошлого года. В последний путь проводили артистов Ансамбля песни и пляски имени Александрова, членов экипажа самолета, журналистов российских телеканалов, а также директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.Основные мероприятия прошли на Федеральном мемориальном военном кладбище в Мытищах. Проститься с погибшими пришли сотни человек, а очередь в зал траурных церемоний развернулась на десятки метров. Проводить в последний путь жертв крушения Ту-154 пришли их родственники, друзья, коллеги, политики и представители Министерства обороны России.Невосполнимые потери понес ансамбль имени Александрова, 50 артистов которого погибли в той страшной катастрофе. Членов коллектива отпевал митрополит Ювеналий, в службе участвовали лучшие певчие нескольких московских храмов. Артисты были похоронены со всеми воинскими почестями. Что касается руководителя ансамбля Валерия Халилова, то церемония прощания с ним прошла во Владимирской области, где, согласно завещанию артиста, он и был похоронен.Присутствовавшие на церемонии прощания на Федеральном мемориальном кладбище представители Минобороны попросили прощения за то, что не смогли уберечь жизни людей. "Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. ...Вечная память погибшим", – сказал замминистра обороны Николай Панков. Кроме того, военный гарантировал, что ведомство сделает все возможное, чтобы позаботиться о родственниках жертв авиакатастрофы.В последний путь проводили и погибших журналистов. Среди них корреспондент "Первого канала" Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, корреспондент-продюсер НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов, а также представители телеканала "Звезда": корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.С ними также пришли проститься родственники, друзья и коллеги, среди которых руководители телеканалов и медиахолдингов. Кроме того, в церемонии прощания приняли участие замруководителя Администрации президента Алексей Громов и заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. "Что сказать родным и близким – простите, что не уберегли. Обещаем, что будем помогать вам. Это, конечно, ничего не заменит, но мы будем помогать вам, и мы будем помнить о наших ребятах и продолжать работу", – сказал руководитель "Первого канала" Константин Эрнст. Похоронили журналистов также на Федеральном мемориальном кладбище.Простились в российской столице и с известным врачом и благотворителем, главой фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой (Доктор Лиза). Траурная церемония прошла в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Проводить ее в последний путь пришли не только родные, друзья и коллеги, но и все те, кому она помогала, кого поддерживала и спасала. Почтить память выдающей благотворительницы пришли и спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова, а также ряд других высокопоставленных лиц. По сообщениям СМИ, проститься с Елизаветой Глинкой пришла самая разнообразная публика. Среди них беженцы с Донбасса и ополченцы, а также представители российской оппозиции и общественных организаций. Присутствовавшие вспомнили, что благотворительница никогда никому не отказывала в помощи и поддержке вне зависимости от политических, религиозных и иных убеждений.Dni.Ru напоминают, что 25 декабря 2016 года недалеко от побережья Сочи разбился самолет Ту-154 Минобороны России. Лайнер направлялся с гуманитарным грузом в Сирию. Погибли все 92 находившихся на борту человека.

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