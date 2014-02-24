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В Москве рабочий упал с шестого этажа

18 января 2017, среда, 13:45 – ИА СОЧИ-24

В Москве рабочий упал с шестого этажа
В Москве рабочий упал с шестого этажа

Двое рабочих расчищали снег на крыше офисного здания на проспекте Мира на северо-востоке Москвы. Один из них сорвался с шестого этажа, передает Life.ru. По словам очевидцев, пострадавший находится без сознания. На месте работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:44
Москвича отказались брать на работу из-за числа друзей в соцсетях

На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»

сегодня, 14:44
Киев приготовил новый газовый демарш

Киев в очередной раз пошел на обострение газового конфликта с Россией. На этот раз "Нафтогаз Украины" отказался оплачивать счет "Газпрома" почти на 6 миллиардов долларов...»

сегодня, 14:14
Кошка Маруся и пятеро котят поселились в московском метро

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сегодня, 13:58
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сегодня, 13:45
В Москве рабочий упал с шестого этажа

Двое рабочих расчищали снег на крыше офисного здания на проспекте Мира на северо-востоке Москвы..»
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