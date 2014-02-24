В Москве рабочий упал с шестого этажа

Двое рабочих расчищали снег на крыше офисного здания на проспекте Мира на северо-востоке Москвы. Один из них сорвался с шестого этажа, передает Life.ru. По словам очевидцев, пострадавший находится без сознания. На месте работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал открытие выставки о войне в Сирии в стенах нижней палаты парламента. По словам председателя законодательного собрания, с представленными на ней фотоматериалами следует ознакомиться Совету Европу, ПАСЕ и парламентариям европейских стран...»
На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»
Помощник заместителя председателя правительства Ольги Голодец опроверг информацию о драке в центре Москвы. Тем временем полиция задержала сотрудников частной фирмы, вступивших в потасовку с чиновниками...»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал открытие выставки о войне в Сирии в стенах нижней палаты парламента. По словам председателя законодательного собрания, с представленными на ней фотоматериалами следует ознакомиться Совету Европу, ПАСЕ и парламентариям европейских стран...»
На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»
Помощник заместителя председателя правительства Ольги Голодец опроверг информацию о драке в центре Москвы. Тем временем полиция задержала сотрудников частной фирмы, вступивших в потасовку с чиновниками...»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»