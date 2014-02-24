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В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
31 декабря 2016, суббота, 11:58 – ИА СОЧИ-24
В Москве на улице Восточной расстреляли скандального бойца Расула Мирзаева. По
предварительной информации, злоумышленники подстерегли спортсмена около
жилого дома, где напали на него с пневматическим пистолетом. Преступники произвели
несколько выстрелов в лицо и избили Мирзаева битой.Скандальную известность Мирзаев приобрел 13 августа 2011 года, когда около ночного клуба "Гараж" ударил 19-летнего студента Ивана Агафонова. Последний при падении ударился об
асфальт, потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже молодой человек
впал в кому и через несколько дней скончался. На Мирзаева завели уголовное дело. В ноябре 2012 года Мирзаев был признан виновным в причинении
смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, так как он отбыл
наказание в следственном изоляторе.
В связи с расследованием Мирзаев был дисквалифицирован Федерацией самбо России и отстранен от чемпионата
мира по боевому самбо, который состоялся в
Вильнюсе. В настоящее время Расул Мирзаев продолжает выступать в смешанных единоборствах. За время карьеры получил титул чемпиона России по MMA в
весе до 60 килограммов. Он является обладателем Кубка мира по панкратиону, чемпион мира по
боевому самбо и чемпион мира в весовой категории до 65 килограммов по версии
Fight Nights в рамках турнира "Битва под Москвой – 4".
Источник:
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