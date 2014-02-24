В Москве собаки растерзали вдову известного актера
2 февраля 2017, четверг, 21:28 – ИА СОЧИ-24
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
Установлена личность женщины 1937 года рождения, загрызенной немецкими овчарками на территории Минспорта. Ею оказалась вдова советского диктора и киноактера Кирилла Ваца Валерия. Как пенсионерка оказалась рядом с вольерами сторожевых собак, пока не известно. Выпущенные на прогулку овчарки набросились на женщину и загрызли ее. Прибывшие врачи констатировали смерть. В ходе осмотра трупа раны были признаны прижизненными.
Старший охранник ЧОПа сообщил полиции, что труп у здания Минспорта обнаружил кинолог, передает Life.ru. Выгуливавший животных сотрудник покинул рабочее место, а когда вернулся – увидел тело. Правоохранительные органы проводят проверку. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Отметим, что случаи нападения собак на людей – не редкость. Как писали Dni.Ru, в феврале 2016 года житель Барнаула стал жертвой своего четвероногого друга – американского стаффордширского терьера.
Кирилл Вац – советский диктор, переводчик-синхронист, киноактер. Снялся в ряде фильмов, таких как "Одиночное плавание" и "Анна Каренина", работал диктором иностранного вещания советского радио.
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