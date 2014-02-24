В Москве спор двух товарищей закончился поножовщиной
12 января 2017, четверг, 08:44 – ИА СОЧИ-24
В Москве спор двух товарищей закончился поножовщиной
На Дубининской улице в Восточном Дегунино на севере Москвы между двумя товарищами 26 и 36 лет произошел спор. В ходе выяснения отношений младший из оппонентов достал нож и набросился на приятеля, передает РЕН ТВ. В ответ тот выхватил свое оружие и нанес напавшему множественные ранения головы, шеи, тела и рук. От полученных травм тот скончался. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»
Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»