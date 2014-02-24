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В Москве температура упадет до -19
2 января 2017, понедельник, 15:44 – ИА СОЧИ-24
Сегодня, 2 января, в столичном регионе температура воздуха будет от 0 до плюс 2 градусов , а по области от минус 3 до плюс 2.
Вечером в понедельник будет ветрено, местами гололедица.
Однако уже во вторник, 3 января, столбики термометров опустятся до минус 6. А 4 января днем ожидается облачная погода, местами пройдет снег. Днем в Москве минус 8-6, по области минус 9-4, ветер юго-восточный пять-десять метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. В ночь на 5 января температура опустится до минус 16. Днем "потеплеет" до минус 12-7 градусов. Гололедица сохранится. Как сообщает Гидрометцентр,
6 января будет облачно, пройдет снег, температура ночью минус 19-14, днем минус 14-9.
Сотрудники
столичной Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и
осторожными в связи с похолоданием и гололедом на дорогах Москвы и
области. "В связи с изменением погодных условий ГИБДД Москвы обращается к
водителям с убедительной просьбой соблюдать безопасную дистанцию,
выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий и
избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения", – сказали в
пресс-службе ГИБДД Москвы.Кроме того, сотрудники ГИБДД просят водителей строго выполнять
предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников
дорожно-патрульной службы. "Особое внимание водителям следует обращать
на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих
местах наиболее вероятно возникновение гололеда", – отметили в ГИБДД.Пешеходам также настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной
безопасности при переходе дороги и использовать одежду со
световозвращающими элементами. Они также рекомендуют быть внимательными при проходе
перекрестков и дворовых территорий,
где ледяной накат образуется вследствие постоянных торможений.
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