В Москве трое неизвестных жестоко избили иностранца



Путин подшутил над американским журналистом сегодня, 13:15 Шеф российского бюро влиятельной американской газеты задал вопрос Владимиру Путину о досрочных выборах президента в 2017 году. Реплика президента рассмешила находящихся в зале журналистов...»

Кошка-кенгуру пленила соцсети сегодня, 13:13 Похоже, у пользователей Сети появилась новая пушистая звезда. На этот раз интернет-сообщество очаровала кошка по кличке Эйбл, у которой всего две конечности...»

Как понравиться Путину сегодня, 13:00 Корреспондент издания Dni.Ru, который находится на традиционной пресс-конференции Владимира Путина, выяснил, на что идут журналисты ради привлечения внимания президента. Одни готовы поразить главу государства своим внешним видом, другие – красочными плакатами...»

Путин: Куда же мы без татар сегодня, 13:00 Выступая на большой пресс-конференции, президент России Владимир Путин обратил внимание на две поднятые из зрительного зала таблички..»