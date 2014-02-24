В Москве трое неизвестных жестоко избили иностранца
23 декабря 2016, пятница, 11:00 – ИА СОЧИ-24
В Москве трое неизвестных жестоко избили иностранца
На юго-востоке столицы возле торгового центра "Москва" трое неизвестных до смерти забили гражданина Японии. Как сообщает "360 Подмосковье", нападавшие были одеты в черные куртки, также на них были маски. В настоящее время потерпевшего госпитализировали.Примечательно, что позднее портал Life.ru сообщил об обнаружении тела гражданина Китая внутри здания ТЦ "Москва". По данным журналистов, труп рабочего нашли в одном из павильонов. Причины гибели мужчины устанавливаются.
Корреспондент издания Dni.Ru, который находится на традиционной пресс-конференции Владимира Путина, выяснил, на что идут журналисты ради привлечения внимания президента. Одни готовы поразить главу государства своим внешним видом, другие – красочными плакатами...»
Корреспондент издания Dni.Ru, который находится на традиционной пресс-конференции Владимира Путина, выяснил, на что идут журналисты ради привлечения внимания президента. Одни готовы поразить главу государства своим внешним видом, другие – красочными плакатами...»