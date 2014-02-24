В Москве угнали две машины за 11 млн



Поножовщина подписчиков паблика "Вконтакте" попала на видео сегодня, 13:59 Подписчики паблика "Вписки Москвы" социальной сети "ВКонтакте" устроили поножовщину на "сходке" в ресторане. Конфликт разгорелся между членами компании и сотрудниками ресторана...»

Крушение Ту-154 показали покадрово сегодня, 13:59 3D-реконструкция крушения лайнера Ту-154 над Черным морем была опубликована в Сети. Она создана на основании показаний сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставшего свидетелем трагедии...»

Путин дал старт подачи газа в Крым с материка сегодня, 13:59 Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии старта подачи газа в Крым с материковой части России, передает РИА Новости..»

Россия успешно борется с иностранными агентами сегодня, 13:31 В прошлом году Минюст получил право по собственному усмотрению включать в список иностранных агентов некоммерческие организации (НКО), финансируемые из-за рубежа и при этом занимающиеся политической деятельностью в России. Как оказалось, количество таких учреждений продолжает неуклонно расти...»



Мужчина открыл стрельбу на северо-западе Москвы сегодня, 13:30 На улице Героев Панфиловцев на северо-западе Москвы мужчина обстрелял подъезд из пневматического пистолета, передает Life.ru..»

Лужкова отпустили из больницы сегодня, 13:28 Новый год Юрий Лужков сможет встретить в семейном кругу. Экс-мэра столицы выписали из Боткинской больницы, куда он был госпитализирован на прошлой неделе...»

Школьник ударил ножом отца из-за уроков музыки сегодня, 13:16 В одну из больниц города Златоуста с проникающим ранением брюшной полости попал 41-летний местный житель..»

У топ-менеджера ТНТ угнали машину сегодня, 12:58 Коммерческий директор ТНТ Марина Турова не смогла найти на месте свой автомобиль Kia Sportage белого цвета, который припарковала на ночь в столичном районе Строгино, передает Life.ru..»