В Москве угнали две машины за 11 млн

На западе Москвы неустановленные злоумышленники угнали Mercedes G-63 AMG стоимостью 6,5 миллиона рублей, передает Life.ru. Также в ночь на 27 декабря была похищена еще одна дорогая иномарка – на северо-востоке Москвы владелец не смог найти свой внедорожник Toyota Land Cruiser в том месте, где его припарковал. Стоимость этого автомобиля оценивается в 4,8 миллиона рублей. Таким образом, их суммарная стоимость составляет 11,3 миллиона рублей. Правоохранители ведут поиск угонщиков.
3D-реконструкция крушения лайнера Ту-154 над Черным морем была опубликована в Сети. Она создана на основании показаний сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставшего свидетелем трагедии...»
В прошлом году Минюст получил право по собственному усмотрению включать в список иностранных агентов некоммерческие организации (НКО), финансируемые из-за рубежа и при этом занимающиеся политической деятельностью в России. Как оказалось, количество таких учреждений продолжает неуклонно расти...»
3D-реконструкция крушения лайнера Ту-154 над Черным морем была опубликована в Сети. Она создана на основании показаний сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставшего свидетелем трагедии...»
В прошлом году Минюст получил право по собственному усмотрению включать в список иностранных агентов некоммерческие организации (НКО), финансируемые из-за рубежа и при этом занимающиеся политической деятельностью в России. Как оказалось, количество таких учреждений продолжает неуклонно расти...»