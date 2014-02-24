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В Москве умер старейший профессор МГУ

22 декабря 2016, четверг, 12:45 – ИА СОЧИ-24

В Москве умер старейший профессор МГУ
В Москве умер старейший профессор МГУ

Заслуженный профессор факультета журналистики МГУ Борис Есин умер в возрасте 94 лет в Москве. "Окончена долгая и славная жизнь. Старейший сотрудник МГУ, профессор нашего факультета, в течение нескольких десятилетий заведовавший кафедрой истории русской литературы и журналистики, он до последних дней не оставлял любимую работу", – цитирует ТАСС представителя факультета журналистики вуза."Не только его бывшие аспиранты и докторанты, но и многие ученые в России с благодарностью говорят о заинтересованном внимании, с которым Борис Иванович относился к работе своих коллег. По его учебникам занимаются многие поколения студентов во всей стране, его научные труды постоянно в центре внимания специалистов", – добавили сотрудники МГУ.Борис Есин родился 22 июля 1922 года в Москве. Философский факультет МГУ он окончил в 1950-м, а уже в 1959 году был включен в Союз журналистов СССР. Профессор разработал концепцию истории российской печати.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»

сегодня, 18:44
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе

В московском регионе правоохранители задержали группу боевиков, которые являются членами группировки "Таблиги Джамаат"..»

сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
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Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

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В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

сегодня, 18:16
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Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

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