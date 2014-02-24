В Москве умер старейший профессор МГУ

Заслуженный профессор факультета журналистики МГУ Борис Есин умер в возрасте 94 лет в Москве. "Окончена долгая и славная жизнь. Старейший сотрудник МГУ, профессор нашего факультета, в течение нескольких десятилетий заведовавший кафедрой истории русской литературы и журналистики, он до последних дней не оставлял любимую работу", – цитирует ТАСС представителя факультета журналистики вуза."Не только его бывшие аспиранты и докторанты, но и многие ученые в России с благодарностью говорят о заинтересованном внимании, с которым Борис Иванович относился к работе своих коллег. По его учебникам занимаются многие поколения студентов во всей стране, его научные труды постоянно в центре внимания специалистов", – добавили сотрудники МГУ.Борис Есин родился 22 июля 1922 года в Москве. Философский факультет МГУ он окончил в 1950-м, а уже в 1959 году был включен в Союз журналистов СССР. Профессор разработал концепцию истории российской печати.
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Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»