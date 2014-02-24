В Москве уволили трактористов-"лентяев"

25 января 2017, среда, 18:43 – ИА СОЧИ-24



В Москве уволили трактористов-"лентяев"

В столице лишились работы трактористы, имитирующие уборку снега. Сотрудники коммунального предприятия работали на машинах без специальных щеток.Инцидент произошел в районе Северное Измайлово. В ГБУ "Жилищник" посчитали,что эти сотрудники якобы не хотели работать."Мы знаем о произошедшей ситуации. Это былиновенькие сотрудники, они не прошли испытательный срок. Люди, которые не хотятвыполнять свои обязательства, у нас увольняются", – цитирует представителякоммунального предприятия Life.ru. В "Жилищнике" заверили, что все их уборочные машины обеспеченыспециальными щетками."У нас запрещено выходитьна линию с поднятыми щетками, тем более без щеток", – рассказали в гаражепредприятия. Кроме того, там отметили, что щетки на тракторах в обычную погодуприходят в негодность через две недели активной уборки. А в период снегопадових хватает на три дня. Однако дефицита этого оборудования для коммунальной техники сейчаснет, сообщили в "Жилищнике".Видео, на котором два трактора ездят по двору возле московской многоэтажки, неубирая территорию, снял муниципальный депутат. Один из водителей рассказал, чтоим просто не выдали щетки, поэтому они ездят, чтобы отчитаться о работе черезспутниковую систему. Якобы соответствующее указание дал глава ГБУ"Жилищник".Напомним, в декабре 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Коптево за любовь к фотошопу. "Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале "Наш город", – написал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. "Таланты фотографа будет применять в другом месте", – добавил он.

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