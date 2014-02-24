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В Москве уволили трактористов-"лентяев"
25 января 2017, среда, 18:43 – ИА СОЧИ-24
Инцидент произошел в районе Северное Измайлово. В ГБУ "Жилищник" посчитали,
что эти сотрудники якобы не хотели работать.
"Мы знаем о произошедшей ситуации. Это были
новенькие сотрудники, они не прошли испытательный срок. Люди, которые не хотят
выполнять свои обязательства, у нас увольняются", – цитирует представителя
коммунального предприятия Life.ru. В "Жилищнике" заверили, что все их уборочные машины обеспечены
специальными щетками.
"У нас запрещено выходить
на линию с поднятыми щетками, тем более без щеток", – рассказали в гараже
предприятия. Кроме того, там отметили, что щетки на тракторах в обычную погоду
приходят в негодность через две недели активной уборки. А в период снегопадов
их хватает на три дня. Однако дефицита этого оборудования для коммунальной техники сейчас
нет, сообщили в "Жилищнике".
Видео, на котором два трактора ездят по двору возле московской многоэтажки, не
убирая территорию, снял муниципальный депутат. Один из водителей рассказал, что
им просто не выдали щетки, поэтому они ездят, чтобы отчитаться о работе через
спутниковую систему. Якобы соответствующее указание дал глава ГБУ
"Жилищник".Напомним, в декабре 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Коптево за любовь к фотошопу. "Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале "Наш город", – написал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. "Таланты фотографа будет применять в другом месте", – добавил он.
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