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В Москве уволили трактористов-"лентяев"

25 января 2017, среда, 18:43 – ИА СОЧИ-24

В Москве уволили трактористов-"лентяев"
В Москве уволили трактористов-"лентяев"
В столице лишились работы трактористы, имитирующие уборку снега. Сотрудники коммунального предприятия работали на машинах без специальных щеток.
Инцидент произошел в районе Северное Измайлово. В ГБУ "Жилищник" посчитали,
что эти сотрудники якобы не хотели работать.
"Мы знаем о произошедшей ситуации. Это были
новенькие сотрудники, они не прошли испытательный срок. Люди, которые не хотят
выполнять свои обязательства, у нас увольняются", – цитирует представителя
коммунального предприятия Life.ru. В "Жилищнике" заверили, что все их уборочные машины обеспечены
специальными щетками.
"У нас запрещено выходить
на линию с поднятыми щетками, тем более без щеток", – рассказали в гараже
предприятия. Кроме того, там отметили, что щетки на тракторах в обычную погоду
приходят в негодность через две недели активной уборки. А в период снегопадов
их хватает на три дня. Однако дефицита этого оборудования для коммунальной техники сейчас
нет, сообщили в "Жилищнике".

Видео, на котором два трактора ездят по двору возле московской многоэтажки, не
убирая территорию, снял муниципальный депутат. Один из водителей рассказал, что
им просто не выдали щетки, поэтому они ездят, чтобы отчитаться о работе через
спутниковую систему. Якобы соответствующее указание дал глава ГБУ
"Жилищник".Напомним, в декабре 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Коптево за любовь к фотошопу. "Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале "Наш город", – написал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. "Таланты фотографа будет применять в другом месте", – добавил он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило доклад о столкновении подводных лодок СССР и США во времена Холодной войны. Судя по имеющейся в документе информации, инцидент произошел у берегов Шотландии в 1974 году...»

сегодня, 19:44
Кличко упал и отжался

Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»

сегодня, 19:29
Как Киев наживается на бегстве украинцев

По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»

сегодня, 19:29
В центре Лиссабона паром протаранил причал

В центре Лиссабона случилось ЧП: паром, на борту которого находился 561 пассажир, протаранил причал..»

сегодня, 19:13
Напуганному Порошенко предсказали кровавую расправу

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»

сегодня, 18:44
Нападение боевиков на отель попало на видео

В столице Сомали боевики совершили нападение на гостиницу Dayah..»

сегодня, 18:43
В Москве уволили трактористов-"лентяев"

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