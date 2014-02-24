В Москве в детском центре вспыхнул пожар

В детском центре на Кронштадтском бульваре на севере Москвы вспыхнул пожар. В здании произошло возгорание личных вещей, передает сетевое издание m24.ru.Из здания были эвакуированы 30 детей. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание, сообщает агентство городских новостей "Москва". Информации о пострадавших не.
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»
Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»