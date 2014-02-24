ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

В Москве в очередной раз расширилась зона платной парковки

26 декабря 2016, понедельник, 08:28 – ИА СОЧИ-24

В Москве в очередной раз расширилась зона платной парковки
В Москве в очередной раз расширилась зона платной парковки

С 26 декабря в Москве произошло расширение зоны платной парковки в 47 районах города, при этом в 17 из них она появилась впервые, передает ТАСС. В пресс-службе столичного департамента транспорта подчеркнули, что расширение затронуло аварийно опасные участки и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта."При выборе участков учитывались исследования загруженности парковочных мест, наличие на улицах очагов аварийности и сложной транспортной обстановки, кроме того, мест, где жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя", – подчеркнули в ведомстве. Эксперты подобные нововведения одобрили и отметили, что подобная мера должна позволить облегчить транспортную нагрузку на местную инфраструктуру.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 08:28
В Москве в очередной раз расширилась зона платной парковки

С 26 декабря в Москве произошло расширение зоны платной парковки в 47 районах города, при этом в 17 из них она появилась впервые, передает ТАСС..»

вчера, 21:14
Основные версии катастрофы Ту-154

На данный момент рассматриваются несколько возможных причин крушения российского самолета над Черным морем. Среди них них значатся техническая неисправность, ошибка пилотов, а также террористический акт...»

вчера, 21:01
Мировые СМИ удивили реакцией на трагедию над Черным морем

Авторитетные западные издания не стали выносить на первые полосы новости о крушении Ту-154. Ряд газет предпочли отреагировать на трагедию коротенькой новостью, однако были и те, кто уделил немало внимания катастрофе над Черным морем...»

вчера, 21:01
Тела жертв Ту-154 засосало в фюзеляж

Бортовые самописцы потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов. При этом, как сообщил источник в силовых структурах, большинство тел погибших могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна...»

вчера, 19:59
Володин: Доктор Лиза навсегда останется в нашей памяти

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»

вчера, 19:30
Последняя воля Доктора Лизы

Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»

вчера, 19:15
Москвичи отдают дань памяти погибшим в катастрофе Ту-154

Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»

вчера, 19:00
Минтранспорта: Новостей о выживших при крушении Ту-154 пока нет

Глава Министерства транспорта России Максим Соколов заявил, что информации о выживших при крушении самолета Ту-154 к настоящему времени нет..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 08:28
В Москве в очередной раз расширилась зона платной парковки

С 26 декабря в Москве произошло расширение зоны платной парковки в 47 районах города, при этом в 17 из них она появилась впервые, передает ТАСС..»

вчера, 21:14
Основные версии катастрофы Ту-154

На данный момент рассматриваются несколько возможных причин крушения российского самолета над Черным морем. Среди них них значатся техническая неисправность, ошибка пилотов, а также террористический акт...»

вчера, 21:01
Мировые СМИ удивили реакцией на трагедию над Черным морем

Авторитетные западные издания не стали выносить на первые полосы новости о крушении Ту-154. Ряд газет предпочли отреагировать на трагедию коротенькой новостью, однако были и те, кто уделил немало внимания катастрофе над Черным морем...»

вчера, 21:01
Тела жертв Ту-154 засосало в фюзеляж

Бортовые самописцы потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов. При этом, как сообщил источник в силовых структурах, большинство тел погибших могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна...»

вчера, 19:59
Володин: Доктор Лиза навсегда останется в нашей памяти

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»

вчера, 19:30
Последняя воля Доктора Лизы

Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»

вчера, 19:15
Москвичи отдают дань памяти погибшим в катастрофе Ту-154

Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»

вчера, 19:00
Минтранспорта: Новостей о выживших при крушении Ту-154 пока нет

Глава Министерства транспорта России Максим Соколов заявил, что информации о выживших при крушении самолета Ту-154 к настоящему времени нет..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.