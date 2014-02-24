В Москве в очередной раз расширилась зона платной парковки
26 декабря 2016, понедельник, 08:28 – ИА СОЧИ-24
В Москве в очередной раз расширилась зона платной парковки
С 26 декабря в Москве произошло расширение зоны платной парковки в 47 районах города, при этом в 17 из них она появилась впервые, передает ТАСС. В пресс-службе столичного департамента транспорта подчеркнули, что расширение затронуло аварийно опасные участки и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта."При выборе участков учитывались исследования загруженности парковочных мест, наличие на улицах очагов аварийности и сложной транспортной обстановки, кроме того, мест, где жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя", – подчеркнули в ведомстве. Эксперты подобные нововведения одобрили и отметили, что подобная мера должна позволить облегчить транспортную нагрузку на местную инфраструктуру.
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Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»