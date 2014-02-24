

В Москве в очередной раз расширилась зона платной парковки сегодня, 08:28 С 26 декабря в Москве произошло расширение зоны платной парковки в 47 районах города, при этом в 17 из них она появилась впервые, передает ТАСС..»

Основные версии катастрофы Ту-154 вчера, 21:14 На данный момент рассматриваются несколько возможных причин крушения российского самолета над Черным морем. Среди них них значатся техническая неисправность, ошибка пилотов, а также террористический акт...»

Мировые СМИ удивили реакцией на трагедию над Черным морем вчера, 21:01 Авторитетные западные издания не стали выносить на первые полосы новости о крушении Ту-154. Ряд газет предпочли отреагировать на трагедию коротенькой новостью, однако были и те, кто уделил немало внимания катастрофе над Черным морем...»

Тела жертв Ту-154 засосало в фюзеляж вчера, 21:01 Бортовые самописцы потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Ту-154 не были оборудованы радиомаяками, их будут искать с помощью радиолокаторов. При этом, как сообщил источник в силовых структурах, большинство тел погибших могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна...»



Володин: Доктор Лиза навсегда останется в нашей памяти вчера, 19:59 Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал гибель известной правозащитницы и общественного деятели Елизаветы Глинки. По его словам, она без колебаний могла пойти под пули и снаряды ради спасения людей...»

Последняя воля Доктора Лизы вчера, 19:30 Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»

Москвичи отдают дань памяти погибшим в катастрофе Ту-154 вчера, 19:15 Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»

Минтранспорта: Новостей о выживших при крушении Ту-154 пока нет вчера, 19:00 Глава Министерства транспорта России Максим Соколов заявил, что информации о выживших при крушении самолета Ту-154 к настоящему времени нет..»