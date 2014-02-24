В Москве водитель иномарки обстрелял человека

Вечером 19 января на Волгоградском проспекте в Москве произошло ЧП. Водитель автомобиля Chevrolet обстрелял из пистолета по прохожему, передает сетевое издание m24.ru.Пострадавший получил ранение ноги. Преступник скрылся с места происшествия, сообщает агентство городских новостей "Москва". Ведутся поиски злоумышленника.
Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»
Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»