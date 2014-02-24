В Москве вспыхнул завод с пластиком

Вчера вечером, 23 декабря, на Басовской улице на юго-востоке Москвы загорелся один из цехов завода пластиковых изделий. Площадь пожара составила несколько сотен квадратных метров. На место происшествия оперативно выехали спасатели, передает Life.ru. Возгорание ликвидировали поздно ночью, также стало известно, что сотрудники МЧС спасли из горящего здания четырех человек, пострадавших не оказалось, передает ТАСС со ссылкой на спасательное ведомство.
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»