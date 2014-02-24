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В Москве задержан дебошир с автоматом

17 января 2017, вторник, 22:00 – ИА СОЧИ-24

В Москве задержан дебошир с автоматом
В Москве задержан дебошир с автоматом
Мужчина в бронежилете и с автоматом напугал прохожих на северо-западе Москвы. Инцидент произошел около дома на Туристской улице 17 января.
По
словам свидетелей инцидента, мужчина был очень сильно пьян. Перезаряжая
автомат, дебошир пугал прохожих около дома. 
"Очевидцы
поймали его и повалили на землю, отобрав оружие, до приезда полиции", -
цитирует очевидца Life.ru. "Мужчина лежа на земле грозился
показать удостоверение, якобы он является сотрудником органов", – рассказал
прохожий.
Однако прибывшим
на место стражам порядка он сообщил о себе другие сведения. Хулиган заявил, что
работает на мойке. Сейчас мужчину доставили в отделение полиции.
Как писали Dni.ru, в столичном офисе компании "Механика",
расположенном на Вербной улице, мужчина в ноябре 2016 года устроил стрельбу. С
помповым ружьем в руках ревнивец разыскивал свою супругу – сотрудницу фирмы.
Женщины на рабочем месте не оказалось. Тогда злоумышленник открыл огонь по
потолку офиса на глазах у сотрудников. Позже мужчина скончался от
огнестрельного ранения.
Напомним,
в декабре 2016 года в Сети появился ролик дебоша на борту самолета,
который должен был вылететь из Краснодара в Москву, но задержался из-за
неадекватного пассажира. Виновником отставания от графика стал пенсионер.
Предположительно,
пожилой мужчина был не в себе: он вел себе неадекватно, бегал по салону и
кричал о том, что ему мерещатся черти. В результате происшествия вылет
воздушного судна был отложен, а сам дебошир – задержан.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:29
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Похищенную в Оренбурге 12-летнюю девочку нашли в разыскиваемом автомобиле, обнаруженном в районе городской свалки. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает...»

сегодня, 21:15
В Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев

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Эфир американского телевидения прервало "тро-ло-ло" (видео)

Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»

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