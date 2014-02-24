В Москве задержан дебошир с автоматом

17 января 2017, вторник, 22:00 – ИА СОЧИ-24



В Москве задержан дебошир с автоматом

Мужчина в бронежилете и с автоматом напугал прохожих на северо-западе Москвы. Инцидент произошел около дома на Туристской улице 17 января.Пословам свидетелей инцидента, мужчина был очень сильно пьян. Перезаряжаяавтомат, дебошир пугал прохожих около дома."Очевидцыпоймали его и повалили на землю, отобрав оружие, до приезда полиции", -цитирует очевидца Life.ru. "Мужчина лежа на земле грозилсяпоказать удостоверение, якобы он является сотрудником органов", – рассказалпрохожий.Однако прибывшимна место стражам порядка он сообщил о себе другие сведения. Хулиган заявил, чтоработает на мойке. Сейчас мужчину доставили в отделение полиции.Как писали Dni.ru, в столичном офисе компании "Механика",расположенном на Вербной улице, мужчина в ноябре 2016 года устроил стрельбу. Спомповым ружьем в руках ревнивец разыскивал свою супругу – сотрудницу фирмы.Женщины на рабочем месте не оказалось. Тогда злоумышленник открыл огонь попотолку офиса на глазах у сотрудников. Позже мужчина скончался отогнестрельного ранения.Напомним,в декабре 2016 года в Сети появился ролик дебоша на борту самолета,который должен был вылететь из Краснодара в Москву, но задержался из-занеадекватного пассажира. Виновником отставания от графика стал пенсионер.Предположительно,пожилой мужчина был не в себе: он вел себе неадекватно, бегал по салону икричал о том, что ему мерещатся черти. В результате происшествия вылетвоздушного судна был отложен, а сам дебошир – задержан.

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