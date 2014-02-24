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В Москве зарезали 12-летнюю девочку
24 декабря 2016, суббота, 15:15 – ИА СОЧИ-24
Следственный комитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по
факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили
сегодня, 24 декбря, в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской. На момент прибытия правоохранителей, в доме также находились бабушка
жертвы и еще один ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника
руководителя управления СК по Москве Юлию Иванову.
Следователи допросили мать убитой. Изначально родительница
заявила о самоубийстве девочки, однако позже сменила показания и сообщила, что
малолетнюю зарезал родственник. Сотрудники СК ведут поиски подозреваемого и
устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Life.ru.
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