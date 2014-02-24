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В Москве зарезали 12-летнюю девочку
24 декабря 2016, суббота, 16:01 – ИА СОЧИ-24
Следственный комитет России
(СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки.
Тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили сегодня, 24 декабря, в квартире
одного из жилых домов столицы по улице Ферганской. На момент прибытия
правоохранителей, в доме также находились пожилая бабушка и четырехлетний ребенок,
сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК по
Москве Юлию Иванову.Следователи допросили мать
убитой. Изначально родительница заявила о самоубийстве девочки, но эту версию
подвергли сомнениям из-за многочисленных ссадин на теле несовершеннолетней.
Позже женщина сменила показания и сообщила, что малолетнюю зарезал родственник –
бывший муж ее тети. Сотрудники СК ведут поиски подозреваемого и устанавливают
все обстоятельства происшествия, сообщает Life.ru."Следователи устанавливают
местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления, и
тех, кто имел возможность попасть в квартиру без родителей. Допрашиваются
родственники и соседи", – рассказала Юлия Иванова.
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