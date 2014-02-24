В Москве зарезали 12-летнюю девочку

24 декабря 2016, суббота, 16:01 – ИА СОЧИ-24



В Москве зарезали 12-летнюю девочку

В Москве обнаружили тело 12-летней девочки с ножевыми ранениями. Мать жертвы рассказала, что к убийству может быть причастен родственник малолетней.Следственный комитет России(СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки.Тело ребенка с ножевыми ранениями в области грудной клетки обнаружили сегодня, 24 декабря, в квартиреодного из жилых домов столицы по улице Ферганской. На момент прибытияправоохранителей, в доме также находились пожилая бабушка и четырехлетний ребенок,сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК поМоскве Юлию Иванову.Следователи допросили матьубитой. Изначально родительница заявила о самоубийстве девочки, но эту версиюподвергли сомнениям из-за многочисленных ссадин на теле несовершеннолетней.Позже женщина сменила показания и сообщила, что малолетнюю зарезал родственник –бывший муж ее тети. Сотрудники СК ведут поиски подозреваемого и устанавливаютвсе обстоятельства происшествия, сообщает Life.ru."Следователи устанавливаютместонахождение остальных родственников в момент совершения преступления, итех, кто имел возможность попасть в квартиру без родителей. Допрашиваютсяродственники и соседи", – рассказала Юлия Иванова.

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