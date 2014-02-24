

От ударов американской коалиции в Мосуле погибли более 60 человек сегодня, 14:28 Из-под завалов обрушившегося здания в иракском Мосуле извлечены тела 61 человека. По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как "живой щит"...»

В подъезде на севере Москвы подожгли человека сегодня, 14:15 В Москве в ночь на 26 марта в подъезде жилого дома на Вятской улице подожгли человека..»

Россия отказалась отчитываться перед НАТО сегодня, 13:59 В Министерстве иностранных дел России отказались отчитываться перед НАТО за размещение комплексов "Искандер" в Калининграде. Москва обсудить проблемные вопросы взаимоотношений с Североатлантическим альянсом на саммите в Брюсселе...»

Полиция предупредила участников несанкционированной акции в Москве сегодня, 13:59 Участникам несанкционированной оппозиционной акции в Москве грозят штрафы до 20 тысяч рублей и аресты до 15 суток, а если они совершат хулиганские действия – попадут под вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщили известные российские адвокаты и высокопоставленный источник в полиции...»



Немецкие политики прибыли в Крым сегодня, 13:43 Делегация немецких политиков и бизнесменов прибыла в Крым, чтобы лично составить мнение о том, что там происходит. Как сообщил глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель, в состав делегации вошли десять человек...»

В Европе настаивают на участии Самойловой в "Евровидении" сегодня, 13:15 У Юлии Самойловой появился шанс выступить на конкурсе "Евровидение" в Киеве. В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза (EBU) заявили о готовности бороться за возможность ее выступления на песенном смотре...»

В Москву возвращаются февральские морозы сегодня, 13:13 Синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погоды. Похолодание будет гораздо более сильным, чем ожидалось ранее – ночью температура будет опускаться до -10 градусов...»

В Москве потребовали наказать сторонников Навального сегодня, 12:45 У здания Генпрокуратуры в Москве прошел пикет, участники которого потребовали наказать сторонников Алексея Навального, поглумившихся над изображением монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде. В акции приняли участие около 40 человек...»