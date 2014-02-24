В Москву возвращаются февральские морозы

Синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погоды. Похолодание будет гораздо более сильным, чем ожидалось ранее – ночью температура будет опускаться до -10 градусов. Постепенное понижение температуры начнется в столичном регионе в понедельник, 27 марта. Уже следующей ночью столбик термометра может опуститься до -10 градусов.Осадки ожидаются уже в воскресенье, 26 марта. "В течение ближайших часов начинается резкое понижение давления, к ночи – на 15-20 мм. Будут заметные осадки в виде снега и мокрого снега, начиная с позднего вечера и в течение понедельника", – рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Специалист предупредил о гололедице, которая возникнет на улицах города после резкого снижения температуры. "Это очень серьезно, особенно во дворах и на тротуарах, нужно быть предельно внимательным", – добавил он. В конце марта температурный фон опустится ниже нормы на 4-5 градусов, считает Вильфанд. "А был – на 5-8 градусов выше нормы. Все москвичи расслабились – вот-вот лето, но не нужно забывать, что погода переменчивая", – цитирует "Интерфакс" главу Гидрометцентра. По предварительным данным, температурный режим вернется к норме уже 2 апреля.
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В Министерстве иностранных дел России отказались отчитываться перед НАТО за размещение комплексов "Искандер" в Калининграде. Москва обсудить проблемные вопросы взаимоотношений с Североатлантическим альянсом на саммите в Брюсселе...»
Участникам несанкционированной оппозиционной акции в Москве грозят штрафы до 20 тысяч рублей и аресты до 15 суток, а если они совершат хулиганские действия – попадут под вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщили известные российские адвокаты и высокопоставленный источник в полиции...»
Делегация немецких политиков и бизнесменов прибыла в Крым, чтобы лично составить мнение о том, что там происходит. Как сообщил глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель, в состав делегации вошли десять человек...»
У Юлии Самойловой появился шанс выступить на конкурсе "Евровидение" в Киеве. В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза (EBU) заявили о готовности бороться за возможность ее выступления на песенном смотре...»
У здания Генпрокуратуры в Москве прошел пикет, участники которого потребовали наказать сторонников Алексея Навального, поглумившихся над изображением монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде. В акции приняли участие около 40 человек...»