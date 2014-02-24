В Мурманске кондуктор выгнала ребенка из автобуса во время бури
26 января 2017, четверг, 21:13 – ИА СОЧИ-24
В Мурманске кондуктор выгнала ребенка из автобуса во время бури
В Мурманске кондуктор выгнал девочку на мороз во время снежной бури. Школьница ехала в автобусе по маршруту №18, передает Flashnord.По предварительным данным, у ребенка не было печати в школьной карте. Перевозчик признал неправоту кондуктора – сотрудник компании был уволен.
Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»
Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»