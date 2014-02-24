В мурманской поликлинике умерла пенсионерка

В поликлинике №1 в Мурманске умерла пенсионерка. Женщина почувствовала недомогание, когда находилась в очереди в регистратуру, передает Flashnord.Сотрудники поликлиники пытались провести реанимацию и вызвали скорую помощь, но спасти пенсионерку не удалось."В настоящее время на месте происшествия работают следователи", – сообщила официальный представитель регионального управления СКР Ксении Кошелюк.
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Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»
Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»
На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»