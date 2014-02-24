В Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев

Военно-воздушные силы Нигерии нанесли бомбовый удар по лагерю беженцев на северо-востоке страны. По предварительным данным, целью атаки были боевики террористической организации "Боко Харам", однако в результате ошибки пострадали мирные жители.В результате происшествия погибли по меньшей мере сто человек, среди пострадавших – сотрудники Международного комитета Красного Креста и организации "Врачи без границ", передает ТАСС со ссылкой на Press Association. По факту происшествия проводится проверка.
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Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»
Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»
Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»