В Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев



Польским дипломатам отказали во въезде в Россию сегодня, 22:15 Двум группам дипломатических работников из Польши было отказано во въезде на территорию Смоленской области из Белоруссии..»

Госдума сможет корректировать важнейшие инициативы правительства сегодня, 22:00 Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»

В Москве задержан дебошир с автоматом сегодня, 22:00 Мужчина в бронежилете и с автоматом напугал прохожих на северо-западе Москвы. Инцидент произошел около дома на Туристской улице 17 января...»

Кандидат в президенты Франции увернулся от пощечины сегодня, 21:46 Экс-премьер Франции и кандидат на пост главы государства Мануэль Вальс чуть не получил пощечину. Инцидент произошел во время визита в Бретань...»