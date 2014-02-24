В Нижнем Тагиле таинственно исчезла мать двоих детей
11 января 2017, среда, 10:58 – ИА СОЧИ-24
В Нижнем Тагиле таинственно исчезла мать двоих детей
В Нижнем Тагиле разыскивают таинственно исчезнувшую 28-летнюю местную жительницу Дарью Зембицкую. Известно, что девушка 9 января пошла прогреть автомобиль, стоящий возле дома 7 по улице Булата Окуджавы, чтобы затем отвезти двух своих сыновей в детский сад. С тех пор ее больше никто не видел. Полиция уже объявила Дарью Зембицкую в розыск. Сестра пропавшей обратилась за помощью к пользователям Сети. Ее сестра рассказала, что аккумулятор, который девушка на ночь забирала домой, не был прикручен. "Видимо, кто-то ей помешал", – цитирует ее URA.Ru. Также на снегу возле машины были обнаружены капли крови. Розыск Дарьи Замбицкой ведет отдел полиции №20 Нижнего Тагила. Родственники просят всех, кто стал очевидцем произошедшего помочь с поисками девушки.
Снимки с оптическими иллюзиями всегда пользуются бешеной популярностью в Сети, набирая сотни тысяч просмотров и комментариев. Отдохнув после новогодних праздников, пользователи вновь попытались разгадать одну из популярных фотографий такого рода...»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, которые Вашингтон готовится ввести против Москвы. Он высказал сожаление по поводу действий некоторых американских политиков и выразил надежду, что рано или поздно на западе возобладает здравый смысл...»
Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»
Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников...»
Снимки с оптическими иллюзиями всегда пользуются бешеной популярностью в Сети, набирая сотни тысяч просмотров и комментариев. Отдохнув после новогодних праздников, пользователи вновь попытались разгадать одну из популярных фотографий такого рода...»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, которые Вашингтон готовится ввести против Москвы. Он высказал сожаление по поводу действий некоторых американских политиков и выразил надежду, что рано или поздно на западе возобладает здравый смысл...»
Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»
Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников...»