В Нижнем Тагиле таинственно исчезла мать двоих детей



В Сети вспомнили о "трехногой" азиатке сегодня, 13:14 Снимки с оптическими иллюзиями всегда пользуются бешеной популярностью в Сети, набирая сотни тысяч просмотров и комментариев. Отдохнув после новогодних праздников, пользователи вновь попытались разгадать одну из популярных фотографий такого рода...»

Песков резко ответил на новые санкции Запада сегодня, 13:13 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, которые Вашингтон готовится ввести против Москвы. Он высказал сожаление по поводу действий некоторых американских политиков и выразил надежду, что рано или поздно на западе возобладает здравый смысл...»

В смерти Елизаветы II обвинили русских сегодня, 13:00 Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»

Путин проигнорирует Мюнхенскую конференцию по безопасности сегодня, 13:00 В графике президента России Владимира Путина Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности в феврале 2017 года не значится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков..»



"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки сегодня, 12:43 Двойник Верки Сердючки подрался с посетителем одного из ресторанов столицы. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством, а после неудачной попытки суицида он выколол свои глаза ложкой...»

Полиция поймала толкнувшего друга под поезд в метро сегодня, 12:31 В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»

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