В новый год с новой Думой

5 января 2017, четверг, 10:13 – ИА СОЧИ-24



В новый год с новой Думой

2017 год станет для седьмого депутатского созыва первым полноценным годом работы. Однако за два месяца, которые парламентарии успели проработать в 2016-м, уже смело можно занести в актив Госдумы. В числе главных результатов деятельности нынешних законодателей, возглавляемых Вячеславом Володиным, повышение дисциплины и ответственности членов нижней палаты, оптимизация работы парламентариев и принятие ряда важных законопроектов, среди которых бюджет страны.Несмотря на то, что времени на рассмотрение законодательныхинициатив у депутатов было в обрез – первое заседание сессии состоялось 5октября, а завершилась она 21 декабря – Госдума успела принять 142 законопроекта.По сравнению с активностью предыдущих созывов, это немного.Так, в последнююсессию шестого созыва депутаты одобрили 384 законодательные инициативы. "Этасессия была самая короткая, на месяц меньше получилась. Но учитывая, что выборысостоялись 18 сентября, а первое заседание прошло пятого октября, на работуосталось всего 77 дней", – отметил Вячеслав Володин, закрывая последнее в2016 году заседание.Однако небольшое количество принятых законопроектов связано не только с краткосрочностью первой сессии, но и с взвешенным подходом к рассмотрению поправок думским руководством – в отличие от ранних составов, седьмой созыв перестал быть "бешенным принтером" и стал местом для дискуссий.Теперь каждая поправка, каждая инициатива обсуждается, а практикапринятия законопроектов скопом осталась в прошлом. Кстати, депутатам ещепредстоит расчищать авгиевы конюшни, оставленные предыдущими созывами.Наследство богатое – 2020 законопроектов, некоторые из которых рассматриваютсяс 1990-х годов. И нынешний состав Думы во главе с Володиным намерен с этимгрузом разобраться.Напомним, в 2016 году выборы депутатов прошли не в декабре,как было ранее, а в сентябре. Перенос даты был связан, прежде всего, снеобходимостью принятия бюджета. При выборах в конце года, его принимали быодни депутаты, а работали бы в соответствии с ним и несли бы ответственностьуже новые парламентарии. Сейчас же и принимали главный финансовый документ, и отвечатьза него будут одни и те же законодатели. В 2016 году бюджет стал вновьтрехлетним. И при его формировании была достигнута главная цель – всесоциальные обязательства перед гражданами будут выполнены. По словам спикеранижней палаты, работа над финансовым документам была напряженная."Очень важно то, что выборы прошли 18 сентября,что позволило рассмотреть такой ключевой законопроект, самый главный законстраны о бюджете. Мы приняли его уже новым составом Думы".В итоге бюджет страны получился "оптимальным, ножестким". И, если россиянам еще предстоит оценить его, то в эффективностинового созыва парламента они уже убедились сполна. Об этом говорят хотя быцифры, получаемые социологами ежемесячно в результате опросов россиян. Поданным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности Госдумы последовательно растет. Еслив сентябре, когда депутатский корпус еще не сменился, его работу оценивалиположительно лишь 40% респондентов, то в декабре, когда завершилась перваясессия седьмого созыва, этот показатель уже превысил 52% граждан.Одна из причин повышения рейтинг Госдумы – несомненно,улучшение депутатской дисциплины. Вячеслав Володин, заняв должностьпредседателя нижней палаты, сразу же начал наводить порядок в парламенте.Конечно, о каком уважении к депутатам ранее могла идти речь, когда самих-тонародных избранников едва ли можно было увидеть на рабочих местах. Пустой залзаседаний, голосование по доверенности, прогулы и прочие отличительные чертыработы депутатов теперь в прошлом.В числе первых депутаты одобрили изменения в регламент работы Думы. Поправки обязали депутатов посещать пленарные заседания. За нарушение парламентариям грозит ответственность в виде штрафа – по одной шестой за каждое пропущенное заседание. Голосовать за законопроекты теперь каждый законодатель обязан только лично – никаких передач права голоса по доверенности. Да, и отвечать гражданам на их обращения парламентарии должны отныне только сами, а не помощники или еще кто-то. Депутатов также ограничили в использовании служебного транспорта и запретили зарубежные поездки без обоснования необходимости загранкомандировок.Изменения в регламенте Госдумы заметно сказались нарабочем дне депутатов. Заседания, которые по регламенту должны заканчиваться вшесть вечера, затягивались иной раз до 21 часа. Народные избранники, видимо,непривыкшие работать столь интенсивно и плотно, стали жаловаться на все подряд:от ломоты в теле до необходимости кормить дома голодных родственников. На это ВячеславВолодин ответил, что для думцев будет разработан специальный комплекспроизводственной гимнастики – чтобы разминать затекшие части тела. Позаботитьсяо здоровье парламентариев велено знаменитым депутатам-спортсменам ИринеРодниной и Николаю Валуеву, которые разработают специальные физические упражнения.Обновленные правила итемп работы Госдумы устраивают не всех. Первой ласточкой, выпорхнувшей изпарламентского гнезда досрочно, стал миллиардер Александр Скоробогатько. Всего парумесяцев потребовалось ему для того, чтобы сделать выбор. Не исключено, чтопосле новогодних каникул на выход последуют и другие депутаты, не привыкшиетрудиться в таком режиме.

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