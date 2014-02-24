В Общественной палате просят спасти Байкал

31 января 2017, вторник, 18:59 – ИА СОЧИ-24



В Общественной палате просят спасти Байкал

Секретарь Общественной палаты России Александр Бречалов попросил чиновников из Минприроды обратить внимание на неутешительную ситуацию на Байкале. Обсуждение этой темы проходило на заседании Общественного совета при министерстве.На Байкале до сих пор не решена проблема утилизации ипереработки отходов жизнедеятельности населения, из-за этого ухудшаетсяэкосистема озера, отметил на заседании Александ Бречалов. В результате хозяйственнойи стихийно-рекреационной деятельности с 2006 года в два с половиной разаснизилась популяция омуля.Александр Бречалов добавил, что и тема очистных сооруженийостается очень болезненной. С 2012 до 2020года должны быть модернизированы 45 комплексов водооочистки, на эти цели выделеноболее 11 миллиардов рублей. Но, в отчете об исполнении этих работ пока что идетречь лишь о восьми сооружениях.Секретарь Общественной палаты подчеркнул, что необходимо провестианализ эффективности федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал исоциально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020годы". "Такую работу нужно проводить системно на постоянной основе, втом числе и следующему созыву Общественной палаты", – сказал Бречалов.Он также отметил, что главный актив – это люди, руководителинекоммерческих организаций и волонтерских проектов, которые уже сегоднязанимаются решением проблем экологии озера. Среди них – активистка из Иркутскойобласти Екатерина Удеревская, руководитель экопроекта "Отряд ПятнадцатьНоль Восемь" Александр Деев, руководитель проекта "Ольхон -территория развития" Эльмира Семенова и организатор серии забегов "МеждународныйБайкальский ледовый марафон" Алексей Никифоров.Байкал – одно из древнейших озер на Земле исамое глубокое озеро в мире. Байкал входит в десятку самых больших озер в мире.Его средняя глубина около 730 метров, максимальная – 1637 метров. В 1996 годуБайкал был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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