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В Общественной палате просят спасти Байкал
31 января 2017, вторник, 18:59 – ИА СОЧИ-24
На Байкале до сих пор не решена проблема утилизации и
переработки отходов жизнедеятельности населения, из-за этого ухудшается
экосистема озера, отметил на заседании Александ Бречалов. В результате хозяйственной
и стихийно-рекреационной деятельности с 2006 года в два с половиной раза
снизилась популяция омуля.
Александр Бречалов добавил, что и тема очистных сооружений
остается очень болезненной. С 2012 до 2020
года должны быть модернизированы 45 комплексов водооочистки, на эти цели выделено
более 11 миллиардов рублей. Но, в отчете об исполнении этих работ пока что идет
речь лишь о восьми сооружениях.
Секретарь Общественной палаты подчеркнул, что необходимо провести
анализ эффективности федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020
годы". "Такую работу нужно проводить системно на постоянной основе, в
том числе и следующему созыву Общественной палаты", – сказал Бречалов.
Он также отметил, что главный актив – это люди, руководители
некоммерческих организаций и волонтерских проектов, которые уже сегодня
занимаются решением проблем экологии озера. Среди них – активистка из Иркутской
области Екатерина Удеревская, руководитель экопроекта "Отряд Пятнадцать
Ноль Восемь" Александр Деев, руководитель проекта "Ольхон -
территория развития" Эльмира Семенова и организатор серии забегов "Международный
Байкальский ледовый марафон" Алексей Никифоров.
Байкал – одно из древнейших озер на Земле и
самое глубокое озеро в мире. Байкал входит в десятку самых больших озер в мире.
Его средняя глубина около 730 метров, максимальная – 1637 метров. В 1996 году
Байкал был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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