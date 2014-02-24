В отеле на юго-востоке Москвы объявлена угроза взрыва
7 января 2017, суббота, 13:13 – ИА СОЧИ-24
В отеле на юго-востоке Москвы объявлена угроза взрыва
В экстренные службы города поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в спа-отеле "Леон" в доме 36 корпус 1 по Жулебинскому бульвару на юго-востоке Москвы. "Проведена эвакуация постояльцев и персонала – всего восьми человек", – цитирует РИА Новости представителя экстренных служб столицы. Специалисты прибыли на место и провели проверку. Угроза взрыва не подтвердилась.
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Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»
Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты...»
Утром 7 января в гостинице в доме 55 корпус 1 по Ярославскому шоссе на северо-востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, сообщается о трех погибших и девяти пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело...»