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В Париже обсудили российско-американские отношения
26 марта 2017, воскресенье, 11:46 – СОЧИ-24
Конференцию организовал Институт емократии и сотрудничества в партнерстве
с французской организацией "Международный центр геополитики и аналитических
прогнозов". В Париж приехали политики уровня министров и сенаторов, советников
руководства из Франции, США, Мавритании, Алжира, Ливии, Туниса, Египта и Марокко.
Россию представляли председатель комиссии
Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей
Пушков и руководитель Европейского
института демократии и сотрудничества Наталия Нарочницкая. С
американской стороны присутствовали основатель комитета
"Дональд Трамп – Франция" Розина Гоуджи и советник нынешнего президента по Ближнему Востоку в период
избирательной кампании Валид Фарес.
Модератором конференции согласился стать видный французский журналист –
политический обозреватель агентства France-Presse Кристиан Малар."Чем больше ЕС
отворачивается от России, тем меньшую роль европейские страны играют в
международных отношениях. Это главный вывод, который был сделан на конференции
в Париже", – заявила Нарочницкая, подводя итоги встречи.
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что
уделяет больше внимание ведущим мировым державам – России, Китаю, нежели
зависимым от США в сфере безопасности "малым" союзникам в Европе. И это факт, который должно учитывать
руководство ЕС, добавила Нарочницкая. По
ее мнению, европейским странам необходимо выходить на более зрелый и конструктивный
уровень отношений, особенно с Россией.
Как
написал на своей странице в Twitter сенатор Алексей Пушков, конференция
привлекла большое число участников, а Россию на ней воспринимали как ключевую
мировую державу.
До отъезда на конференцию Пушков прокомментировал
слова федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Европейский Союз
в своей политике допустил много ошибок. Сенатор согласился с главой германского
правительства по поводу ошибок ЕС и назвал самые главные, по его мнению,
просчеты Брюсселя.
"Меркель дает задний ход: ЕС совершил немало
ошибок. Верно. Среди самых крупных – безоглядная поддержка Киева и раздутый
конфликт с Россией".
Среди прочих ошибок сама Меркель особенно выделила миграционный
и экономический кризисы. В частности, по мнению канцлера Германии, Евросоюз,
вводя единую валюту, не позаботился о том, чтобы она могла выдерживать кризисы
в экономике.
Источник:
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