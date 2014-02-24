В парке львов в Крыму погиб человек

Тело 29-летнего мужчины было найдено в подсобном помещении на территории парка львов "Тайган" в Крыму, передает РИА Новости. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ведется расследование, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»
Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»