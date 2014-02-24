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В переходе у метро "Коломенская" прогремел взрыв

22 декабря 2016, четверг, 10:29 – ИА СОЧИ-24

В переходе у метро "Коломенская" прогремел взрыв
В переходе у метро "Коломенская" прогремел взрыв
Взрыв произошел в переходе возле станции столичного метро "Коломенская". По предварительным данным, пострадали два человека.
Как передает РИА Новости, сдетонировал газовый баллон.  В результате взрыва выбиты стекла в павильонах у метро. Администрация столичной подземки сообщила, что южный вестибюль станции закрыт. На графике движения поездов Замоскворецкой линии инцидент никак не сказался.  Меж тем, по информации Life.ru, взрыв прогремел во время работы с газовой сваркой. По предварительным данным, один рабочий находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас переход заволокло дымом и копотью.  "Четыре человека получили ранения, один из них в крайне тяжелом состоянии", – рассказал представитель медицинских служб.По факту взрыва следователи проводят проверку. На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи.  Как писали Dni.ru, утром 22 декабря произошло ЧП на серой ветке метро. В самый час пик произошел сбой в движении поездов. Причиной остановки транспорта стала смерть пассажира на станции метро "Бибирево". По другим данным, трагедия произошла на станции "Алтуфьево". Днем ранее в утренний час пик встала Таганско-Краснопресненская линия.  21 декабря мужчина упал на рельсы на станции "Выхино" – его зажало между платформой и вагонами. От полученных травм он скончался на месте.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

сегодня, 18:29
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"

В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

сегодня, 18:16
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП

Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

Милка Милисавлевич работала в семье избранного президента США Дональда Трампа няней в течение восьми лет. Женщина скончалась на 86-ом году жизни...»

сегодня, 17:44
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