В переходе у метро "Коломенская" прогремел взрыв

Взрыв произошел в переходе возле станции столичного метро "Коломенская". По предварительным данным, пострадали два человека. Как передает РИА Новости, сдетонировал газовый баллон. В результате взрыва выбиты стекла в павильонах у метро. Администрация столичной подземки сообщила, что южный вестибюль станции закрыт. На графике движения поездов Замоскворецкой линии инцидент никак не сказался. Меж тем, по информации Life.ru, взрыв прогремел во время работы с газовой сваркой. По предварительным данным, один рабочий находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас переход заволокло дымом и копотью. "Четыре человека получили ранения, один из них в крайне тяжелом состоянии", – рассказал представитель медицинских служб.По факту взрыва следователи проводят проверку. На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи. Как писали Dni.ru, утром 22 декабря произошло ЧП на серой ветке метро. В самый час пик произошел сбой в движении поездов. Причиной остановки транспорта стала смерть пассажира на станции метро "Бибирево". По другим данным, трагедия произошла на станции "Алтуфьево". Днем ранее в утренний час пик встала Таганско-Краснопресненская линия. 21 декабря мужчина упал на рельсы на станции "Выхино" – его зажало между платформой и вагонами. От полученных травм он скончался на месте.
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