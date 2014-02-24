В Петербурге эвакуировали крупный торговый центр

В Санкт-Петербурге были эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра "Сити Молл" на Коляжском проспекте. По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание."Все были эвакуированы, затем все проверили. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме", – сообщили в городском управлении МЧС. Видео с места происшествия опубликовал Life.ru.
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Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»
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Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»
Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»
На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»