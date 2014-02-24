В Петербурге машинист спас пассажиров при взрыве в метро

3 апреля 2017, понедельник, 19:28 – СОЧИ-24



В Петербурге машинист спас пассажиров при взрыве в метро

Следственный комитет России прокомментировал действия машиниста метро в Санкт-Петербурге, который после взрыва поезда не стал останавливаться в тоннеле. В ведомстве подчеркнули, что работник подземки в момент трагедии действовал правильно."Машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке", – цитирует СК "Газета.Ру". В ведомстве пояснили, что принятое решение не останавливать поезд в тоннеле позволило "незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим".В СК предположили, что именно это и помогло предотвратить появление еще большего количества жертв. Также в ведомстве отметили, что на данный момент расследование трагедии продолжается. Конфискуются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются очевидцы и сотрудники метрополитена. По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт". При этом официальный представитель ведомства Светлана Петренко подчеркнула, что следствие планирует проверить и другие версии происшествия. "Для полного всестороннего и объективного расследования" уголовное дело принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России.Напомним, ранее в метро Петербурга прогремело два взрыва – по предварительным данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере десять человек, еще 50 пострадали. Сообщалось, что бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".

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