В Петербурге мужчина упал с дивана и разбился насмерть
15 января 2017, воскресенье, 18:14 – ИА СОЧИ-24
В Петербурге мужчина упал с дивана и разбился насмерть
Как пишет "Фонтанка", 46-летний житель северной столицы пришел в гости к другу. Мужчины вместе выпивали. Во время застолья гость упал с дивана, ударился головой и скончался от полученной травмы до приезда скорой. По факту смерти петербуржца проводится проверка.
Старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова допрошена представителями швейцарской прокуратуры по поводу обвинений в отмывании денег. Это первая реальная информация о положении Гульнары Каримовой с тех пор, как примерно три года назад бывшая некогда поп-звездой и бизнесменом женщина исчезла из поля зрения общественности...»
В Тамбовской области задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве своих родственников. Были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней девочки с явными признаками насильственной смерти...»
Награждение вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы, когда он расплакался, стал мемом. Большинство ироничных замечаний и анекдотов связаны с воображаемым диалогом, который мог произойти между политиком и главой государства...»
Старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова допрошена представителями швейцарской прокуратуры по поводу обвинений в отмывании денег. Это первая реальная информация о положении Гульнары Каримовой с тех пор, как примерно три года назад бывшая некогда поп-звездой и бизнесменом женщина исчезла из поля зрения общественности...»
В Тамбовской области задержан 17-летний подросток, который подозревается в убийстве своих родственников. Были обнаружены тела трех человек: 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней девочки с явными признаками насильственной смерти...»
Награждение вице-президента Джо Байдена президентской медалью свободы, когда он расплакался, стал мемом. Большинство ироничных замечаний и анекдотов связаны с воображаемым диалогом, который мог произойти между политиком и главой государства...»