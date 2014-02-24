В Петербурге открылся слет "В единстве наша сила"

25 марта 2017, суббота, 13:45 – СОЧИ-24



В Петербурге открылся слет "В единстве наша сила"

В Северной столице начал работу городской слет "В единстве наша сила". На площадке одной из школ собрались активисты детских организаций и участники Российского движения школьников.Слет открылся 25 марта в школе №529 Петродворцовского района Петербурга.Его участниками стали 200 активистов общественных объединений города и РДШ. Ребятапродолжили свою деятельность, начавшуюся на смене в детском оздоровительномлагере "Зеркальный" Ленинградской области. Они поделились опытомработы детских организаций и взаимодействия с социальными партнерами, презентовалиуже готовые планы мероприятий в рамках Российского движения школьников.Представители общественной организации "Волонтеры Победы"провели для ребят районный этап интеллектуальной игры РИСК (Разум, Интуиция,Скорость, Команда). Участников ждали вопросы трех категорий знаний: история,кино и музыка. За правильные ответы команды получали баллы, а те, кто набрал ихбольше всех, стали победителями районного этапа и скоро примут участие в игрена городском уровне.На слете также стартовала акция "Письмо Победы" и прошел конкурс начинающих пресс-центров.Российское движение школьников было создано указомпрезидента 29 октября 2015 года. Первый съезд учредителей РДШ прошел 28 марта2016 года, на нем главой движения был избран космонавт, Герой России СергейРязанский, а сопредседателями – телеведущая Яна Чурикова и победитель конкурса"Учитель года-2014" Алла Головенькина.С 1 сентября 2016 года Движение начало свою работу в 250школах страны. В каждом субъекте создано региональное отделение, работукоторого курирует местный координатор РДШ. За прошедший год движение провело несколькослетов и форумов.На официальном сайте РДШ и на страницах в социальных сетяхзапущены конкурсы и акции по всем направлениям деятельности движения, в томчисле "Конкурс юных журналистов", "Нарисуй логотип юныхэкологов", акция "Приседайте на здоровье", а также в ближайшее времястартует "Лига ораторов"."Волонтеры Победы" – Всероссийское общественноедвижение, объединяющее добровольцев со всех регионов, целью которого являетсясохранение исторической памяти и популяризация отечественной истории.

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