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В Петербурге открылся слет "В единстве наша сила"

25 марта 2017, суббота, 13:45 – СОЧИ-24

В Петербурге открылся слет "В единстве наша сила"
В Петербурге открылся слет "В единстве наша сила"
В Северной столице начал работу городской слет "В единстве наша сила". На площадке одной из школ собрались активисты детских организаций и участники Российского движения школьников.
Слет открылся 25 марта в школе №529 Петродворцовского района Петербурга.
Его участниками стали 200 активистов общественных объединений города и РДШ. Ребята
продолжили свою деятельность, начавшуюся на смене в детском оздоровительном
лагере "Зеркальный" Ленинградской области. Они поделились опытом
работы детских организаций и взаимодействия с социальными партнерами, презентовали
уже готовые планы мероприятий в рамках Российского движения школьников.
Представители общественной организации "Волонтеры Победы"
провели для ребят районный этап интеллектуальной игры РИСК (Разум, Интуиция,
Скорость, Команда). Участников ждали вопросы трех категорий знаний: история,
кино и музыка. За правильные ответы команды получали баллы, а те, кто набрал их
больше всех, стали победителями районного этапа и скоро примут участие в игре
на городском уровне.
На слете также стартовала акция "Письмо Победы" и прошел конкурс начинающих пресс-центров.

Российское движение школьников было создано указом
президента 29 октября 2015 года. Первый съезд учредителей РДШ прошел 28 марта
2016 года, на нем главой движения был избран космонавт, Герой России Сергей
Рязанский, а сопредседателями – телеведущая Яна Чурикова и победитель конкурса
"Учитель года-2014" Алла Головенькина.
С 1 сентября 2016 года Движение начало свою работу в 250
школах страны. В каждом субъекте создано региональное отделение, работу
которого курирует местный координатор РДШ. За прошедший год движение провело несколько
слетов и форумов.
На официальном сайте РДШ и на страницах в социальных сетях
запущены конкурсы и акции по всем направлениям деятельности движения, в том
числе "Конкурс юных журналистов", "Нарисуй логотип юных
экологов", акция "Приседайте на здоровье", а также в ближайшее время
стартует "Лига ораторов".
"Волонтеры Победы" – Всероссийское общественное
движение, объединяющее добровольцев со всех регионов, целью которого является
сохранение исторической памяти и популяризация отечественной истории.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:45
В Петербурге открылся слет "В единстве наша сила"

В Северной столице начал работу городской слет "В единстве наша сила". На площадке одной из школ собрались активисты детских организаций и участники Российского движения школьников...»

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сегодня, 11:29
Болтливому Саакашвили дали новую работу на Украине

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