В Петербурге поезд насмерть сбил мужчину

На станции "Купчино" в Санкт-Петербурге поезд насмерть сбил мужчину. По предварительным данным, местный житель пытался перебежать пути и проигнорировал приближающийся состав.На месте происшествия работают правоохранители, передает Life.ru. По факту трагедии проводится проверка.
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Предварительный анализ показаний черного ящика потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Минобороны подтверждает версию катастрофы, связанную с ошибкой пилотирования. Установлены и допрошены новые очевидцы трагедии...»
Специалиста удалось послушать последний разговор экипажа самолета Ту-154, разбившегося в результате катастрофы у побережья Сочи. Судя по содержанию разговора командира корабля и его помощника, на воздушном судне возникли проблемы с закрылками...»
Членам поисково-спасательного отряда удалось обнаружить и извлечь из воды один из черных ящиков разбившегося в Сочи Ту-154. Информация, которая находится внутри устройства, может оказать решающее значение в расследовании трагедии...»
Спасение 75-летней москвички, которую удерживал в заложниках покончивший с собой подозреваемый в грабеже фитнес-клуба мужчина, попало на видео. Злоумышленник взял в заложницы соседку-пенсионерку после перестрелки с полицейскими...»