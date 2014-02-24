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В Петербурге после взрыва полностью закрыли метро
3 апреля 2017, понедельник, 15:58 – СОЧИ-24
"В 15:40 все станции Петербургского метрополитена закрыты
на вход и выход", – сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский
метрополитен".Сейчас на месте взрыва работают следователи и взрывотехники
ФСБ. "По указанию руководителя Оперативного штаба НАК к месту
происшествия направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС.
Производится эвакуация, оказывается помощь пострадавшим", – рассказали в Национальном антитеррористическом комитете.По данным Life.ru, среди пострадавших при взрыве есть дети. Один ребенок уже эвакуирован на вертолете с места взрыва на станции метро "Сенная Площадь", его состояние крайне тяжелое. Еще двое детей ожидают госпитализации.
Напомним, два взрыва прогремели днем в понедельник, 3 апреля, на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт" в метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, жертвами инцидента стали
шесть человек, еще несколько десятков пассажиров получили травмы различной степени тяжести. У большинства пострадавших осколочные ранения. Как заявил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов, травмированы около 50 человек.
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