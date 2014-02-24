В Петербурге трехлетний мальчик подавился жвачкой и умер
22 января 2017, воскресенье, 13:16 – ИА СОЧИ-24
В Петербурге трехлетний мальчик подавился жвачкой и умер
В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту смерть трехлетнего мальчика. Как сообщает Life.ru, 32-летняя мать сообщила медикам, что он подавился каким-то предметом. Позднее выяснилось, что ребенок поперхнулся жевательной резинкой. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия.
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Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генерального совета "Единой России". А Вячеслав Володин вошел в состав бюро Высшего совета партии. XVI съезд "ЕР" во второй день своей работы занимался организационными вопросами...»
Россияне должны стать хозяевами в собственном доме, городе, стране. "Единая Россия" делает для этого все необходимое, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин представил XVI съезду итоги работы дискуссионной площадки, которая так и называлась – "Быть хозяином в собственном доме". Нововведения, предложенные "ЕР", коснутся, прежде всего, программы расселения из аварийного жилья, долевого строительства, благоустройства городов и строительства дорог...»