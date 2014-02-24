В Петербурге угнали газель с колбасой на 1,4 млн рублей
12 января 2017, четверг, 12:44 – ИА СОЧИ-24
В Петербурге угнали газель с колбасой на 1,4 млн рублей
В полицию Санкт-Петербурга обратился 41-летний водитель компании, занимающейся оптовыми продажами. Он рассказал, что ночью от дома 34/16 на Дунайском проспекте во Фрунзенском районе была угнана газель, в кузове которой находилось оборудование с выставок и холодильники с колбасными изделиями, передает Flashnord. Материальный ущерб от кражи оценивается в 1,4 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
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Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»
Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»